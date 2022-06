Middelkerke moet op zoek naar nieuwe hoteluitbater voor casinogebouw. Raad van State valt over gratis jetons voor gasten

Casino Hotelpakketje

Een van de zaken waarover de Raad van State valt is het Casino Hotelpakketje in de offerte van Belcasinos. Daarbij zouden hotelgasten een gratis jeton ter waarde van één euro krijgen om te gebruiken in het casino. Volgens de Raad van State is dat in strijd met de kansspelwet, waarbij artikel 19 stelt dat ‘het aanbod en de verdeling van gratis schijven en/of penningen verboden is’. Bovendien heeft volgens de Raad van State het promopakket een rol gespeeld in de beslissing van de gemeente om Belcasinos beter te beoordelen dan Flows en heeft Middelkerke de beide offertes van de kandidaten onvoldoende zorgvuldig onderzocht. ‘De verwerende partij lijkt minstens het zorgvuldigheidsbeginsel te hebben geschonden. Minstens lijkt de verwerende partij de offertes onvoldoende zorgvuldig te hebben onderzocht in het licht van wat wordt gevraagd in dat eerste subgunningscriterium’, staat er in het arrest te lezen.