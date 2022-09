Middelkerke maakt zich klaar voor culinair festijn Tastoe: “Hier kun je op éénzelfde plek kennismaken met verschillende Middelkerkse horecazaken”

In 2014 ging de eerste editie van Tastoe door, toen nog aan de Rotonde in Westende. De gemeente was op zoek naar een nieuw evenement rond eten want er was daar nood aan. Met Tastoe kwam een uniek event dat nu aan zijn negende editie is. Vorig jaar vond het voor de eerste keer plaats op de Koning Ridderdijk ter hoogte van surfclub De Kwinte. Het was toen zo’n succes, ondanks corona, dat ze ervoor kozen om het opnieuw daar te doen. “Bij de Rotonde was er altijd veel wind waardoor het soms moeilijk was met de tenten. Hier staan we in een mooie setting tussen de duinen”, vertelt schepen Tom Dedecker. “In totaal zullen 11 lokale restaurants aanwezig zijn die allemaal diverse gerechten zullen klaarmaken. Er zal ook een terras, cocktailbar, twee wijnbars en een bierbar zijn waar je lokale dranken zal kunnen proeven. Zo zijn de twee Middelkerkse bieren Jus De Mer en Braven Apostel aanwezig en is Kenzo Lauwereins er niet enkel met zijn restaurant Vlass, maar ook met zijn Zeal Gin en Zeal of Grapes-wijnen.”