Middelkerke eert oud-strijders en oorlogsverhalen door ereperk in ere te herstellen

11 november. De traditionele herdenkingsdag aan Wapenstilstand en gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog is ondertussen uitgegroeid tot een algemeen bezinningsmoment voor alle oorlogsslachtoffers wereldwijd, want helaas verstoren gewapende conflicten ook vandaag nog het leven van ontelbare burgers. Of het nu in Oekraïne, Jemen, Syrië of Zuid-Soedan is, stilstaan bij de waanzin van oorlog is ook vandaag broodnodig.