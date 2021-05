Middelkerke blikt met voldaan gevoel terug op eerste terrasjesdag: “Een overwinning op het gezond verstand”

Het bleef een hele namiddag druk in Middelkerke. De intussen bekende barometer van Westtoer ging echter op geen enkel moment in overdrive, maar kleurde wel lang lichtgroen. Dat is de tweede fase van de druktemeting die aangeeft dat het ‘gezellig druk’ is.

“Ik ben tevreden over hoe vandaag tot dusver is verlopen”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. “Incidenten of andere opvallende gebeurtenissen waren er niet. 't Is te zeggen: sommige mensen kwamen zelfs spontaan naar Middelkerke afgezakt om voor animatie te zorgen - probleemloos.” Zo werd er op het Epernayplein muziek gespeeld en prikte ook een cartoonist zijn tekenezel op de dijk neer. “Het leek zelfs weer even op een lente als vroeger”, knipoogt Dedecker. “Iedereen hield zich netjes aan de regels. Kijk, vandaag is een overwinning van het gezond verstand. Ik zie alleen maar lachende mensen.”

Volledig scherm Drukte in Middelkerke naar aanleiding van de opening van de terrassen © Benny Proot

En bij die lachende mensen zitten zonder twijfel veel horeca-uitbaters. Neem nu Nathaniël Devey van tearoom Riviera. “Ik ga eerlijk met je zijn”, begint de uitbater, “de laatste dagen verkocht ik steeds minder en minder takeawaymaaltijden en was mijn goesting weg. Mijn courage zat op een waar dieptepunt. De afgelopen dagen kreeg ik veel telefoontjes van vaste klanten die me vroegen of ik op 1 mei ging openen. Wel, ik kan het niet genoeg benadrukken, maar zij hebben me erdoor geholpen. Vanmorgen om 10 uur stonden m’n trouwe klanten al aan de deur voor een koffie.” Eerder al schreven we dat een andere horecazaak, Frietboetiek, schat 30 procent meer omzet te maken. “Bij mij zal het zelfs rond de 100 procent meer omzet zijn in vergelijking met vorige week. Ik ben een héél gelukkige mens, echt waar. Warme dranken, koude dranken, pannenkoeken, croques en andere kleine maaltijden: we verkochten aan de lopende band. Dit geeft me de moed om op 8 mei er vol voor te gaan.”

“Je mag zeggen van Dedecker wat je wil. Je kan het met hem oneens zijn of van stijl verschillen. Maar hij is bij zijn gedacht gebleven en heeft het toch maar mooi geflikt om de terrassen te openen”, is Devey open. “Drie maanden lang stond ik koud achter mijn toonbank/bar. Vandaag had ik voor het eerst opnieuw een warm gevoel dankzij de vele klanten.”

Volledig scherm Drukte in Middelkerke naar aanleiding van de opening van de terrassen © Benny Proot

Volledig scherm Drukte in Middelkerke naar aanleiding van de opening van de terrassen © Benny Proot

Volledig scherm Drukte in Middelkerke naar aanleiding van de opening van de terrassen © Benny Proot

Volledig scherm Drukte in Middelkerke naar aanleiding van de opening van de terrassen © Benny Proot

Volledig scherm Drukte in Middelkerke naar aanleiding van de opening van de terrassen © Benny Proot

Volledig scherm Drukte in Middelkerke naar aanleiding van de opening van de terrassen © Benny Proot

Volledig scherm Drukte in Middelkerke naar aanleiding van de opening van de terrassen © Benny Proot

Volledig scherm Drukte in Middelkerke naar aanleiding van de opening van de terrassen © Benny Proot

Volledig scherm Drukte in Middelkerke naar aanleiding van de opening van de terrassen © Benny Proot

Volledig scherm Drukte in Middelkerke naar aanleiding van de opening van de terrassen © Benny Proot

Volledig scherm Drukte in Middelkerke naar aanleiding van de opening van de terrassen © Benny Proot

Volledig scherm Drukte in Middelkerke naar aanleiding van de opening van de terrassen © Benny Proot

Volledig scherm Drukte in Middelkerke naar aanleiding van de opening van de terrassen © Benny Proot

Volledig scherm Drukte in Middelkerke naar aanleiding van de opening van de terrassen © Benny Proot

Volledig scherm Drukte in Middelkerke naar aanleiding van de opening van de terrassen © Benny Proot

Volledig scherm Drukte in Middelkerke naar aanleiding van de opening van de terrassen © Benny Proot