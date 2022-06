Metro Middelkerke opent opnieuw zijn deuren: “Al onze medewerkers kregen hun job terug”

MiddelkerkeVandaag mocht horecagroothandel Metro in Middelkerke opnieuw zijn deuren openen op een nieuwe locatie in de Sea shopping center, zo’n 150 meter van de vorige locatie. Vorige maand moest de zaak nog eens sluiten na een klacht van een concurrent.

Het was niet de eerste keer dat de winkel moest sluiten na een klacht. Al van bij het begin kreeg de Metro klachten binnen van concurrerende zaken in de buurt. Het ging dan vooral over de vergunning voor de uitbating van de parking en de bijbehorende voorwaarden. In augustus 2019 moest Metro voor een eerste keer zijn deuren sluiten. Een jaar later mochten ze dan weer open nadat de nodige vergunningen aangevraagd waren. Maar op 11 mei moest de winkel opnieuw sluiten en moesten ze opnieuw een oplossing vinden. Het gebouw waar de Lidl stond kwam leeg te staan doordat de winkel is verhuisd, dus grepen ze bij Metro onmiddellijk hun kans om er opnieuw hun winkel te openen.

Volledig scherm Metro Middelkerke is nu te vinden in de Papaverstraat 4, zo'n 150 meter van de vorige locatie. © Emelyne Six

Tijdelijke oplossing

De locatie waar Metro Middelkerke zich nu bevindt is wel tijdelijk. “Deze locatie is een tijdelijke oplossing”, vertelt CEO van Metro Vincent Nolf. “De winkel is een stuk kleiner waardoor we niet alle producten ter plaatse hebben, maar producten die hier niet aanwezig zijn, zijn wel leverbaar. We zijn nu op zoek naar een definitieve locatie waar we kunnen openen zonder problemen. Ik ben vooral blij dat onze medewerkers opnieuw hun job hebben, want al de mensen die voor de sluiting bij ons waren, werken nu opnieuw in de winkel. Ze hebben allemaal heel hard gevochten voor hun job en dus vind ik dat dit het minste is wat we kunnen doen. Zonder hen zouden we de winkel niet kunnen openen.”

Volledig scherm Trouwe klant Yannick Haerens (midden) kwam al op de eerste dag van de heropening zijn producten halen. © Emelyne Six

Ook de klanten zijn heel blij dat de zaak opnieuw mocht openen. “Ik ben hier al klant sinds het begin dat Metro zijn deuren opende in Middelkerke een paar jaar geleden”, zegt Yannick Haerens, uitbater van restaurant La Marée in Nieuwpoort. “Ik ben dus heel blij dat het opnieuw open is, zeker nu het hoogseizoen begint aan de kust. Het zal hier aan de kust heel druk zijn en dus is het wel handig dat een zaak als Metro hier te vinden is. De voorbije maand ben ik naar andere firma’s en leveranciers kunnen gaan om mijn spullen te krijgen, maar het blijft wel gemakkelijker om naar de Metro te komen en hier alles te vinden wat ik nodig heb.”

Metro Middelkerke mag wel opnieuw open zijn, maar ze blijven vechten voor de winkel. “We geven niet zomaar op. We hebben sinds we open gingen in Middelkerke tien klachten gekregen waarvan we de meeste gewonnen hebben. Het onrecht dat ons is aangedaan zullen we niet snel vergeten, maar we zijn wel heel blij dat we opnieuw open mochten”, besluit Vincent Nolf.

