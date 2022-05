Metro Middelkerke moet opnieuw sluiten na klacht van concurrent, tot woede van burgemeester Dedecker: “Er is meer rechtszekerheid in Sicilië dan in België”

MiddelkerkeHorecagroothandel Metro in Middelkerke moet van de Raad voor Vergunningsbetwistingen opnieuw sluiten na een klacht van een concurrent. Weer zou het ontbreken van een geldige vergunning voor de parking aan de oorzaak liggen. “Er is al een tijdje er een vete bezig tussen Metro en Horeca Totaal”, stelt burgemeester Jean-Marie Dedecker. Maar bij Horeca Totaal ontkennen ze alle betrokkenheid. Een dankbare restauranthouder nodigde intussen het Metro-personeel uit.

Metro, een onderdeel van het bekendere Makro, opende in mei 2018 de deuren in de Biezenstraat, achteraan het shoppingcenter van Middelkerke. Toen waren er al veel problemen met de concurrentie in de buurt. In 2019 moest de zaak al eens sluiten, nadat de vergunning voor de parking er niet zou geweest zijn. De winkel mocht in 2020 toch heropenen, maar moest nu weer zijn deuren sluiten – tijdelijk, volgens de website van Metro. Woensdag om 18 uur ging de zaak dicht. 30 mensen zien er zo hun job verdwijnen.

CEO van Metro Vincent Nolf: “We laten onze mensen niet in de steek en gaan nu naar een oplossing zoeken voor ieder van hen. Wij zijn altijd de concurrentie op een gezonde manier aangegaan en zijn uitgegaan van onze eigen sterkte. We geven dus nog niet op.”

Burgemeester Jean-Marie Dedecker vindt het niet kunnen dat de zaak opnieuw moet sluiten na een beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, een onafhankelijk Vlaams administratief rechtscollege. “Er is meer rechtszekerheid in Sicilië dan in België. Het is een echte schande dat de concurrentie deze rechtszaak opnieuw heeft opgestart. De vergunningen waren allemaal in orde en toch hebben ze nog een rechter gevonden die ervoor heeft kunnen zorgen dat de zaak moet sluiten. Het is al een tijdje dat er een vete bezig is tussen Metro en Horeca Totaal. Volgens hen zouden er niet genoeg parkeerplaatsen zijn (om van een geldige vergunning te kunnen spreken, red.), terwijl dat wel zo is. Het is dus een echt schande voor gerecht en concurrentie. Ze zijn hier met dubieuze praktijken bezig die ze niet eens op eigen naam durven te doen.”

Stemmingmakerij

Hoewel burgemeester Jean-Marie Dedecker beweert dat Horeca Totaal verantwoordelijk is, klopt dit niét volgens Horeca Totaal zelf. “Als werkgever van bijna 300 medewerkers en als bevoorrader van trouwe klanten zien wij het onszelf verplicht om de buitenwereld een correcte versie van de feiten te geven. De voorbije dagen werd ten onrechte beweerd dat de sluiting van Metro Middelkerke rechtstreeks zou zijn uitgelokt door Horeca Totaal. Dit terwijl Horeca Totaal in het geheel niet betrokken was in de laatste procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen die tot de sluiting geleid heeft. Anders beweren kan niet anders worden bestempeld dan als stemmingmakerij”, zegt Roderick D’Hoore van Horeca Totaal.

“Het is verbazingwekkend dat burgemeester Jean-Marie Dedecker het banenverlies bij Metro in één beweging in de schoenen schuift van Horeca Totaal”, vervolgt D’Hoore. “Pittig detail is dat het precies Frank Dedecker was, broer van Jean-Marie, die een eerdere procedure startte tegen Metro. Destijds voerde hij met zijn bedrijf Aronde het verzet aan tegen Metro Middelkerke en contacteerde hiervoor al zijn collega’s en concurrenten, waaronder Horeca Totaal, wat tot een eerdere sluiting leidde.”

“Wat sommigen beweren, als zouden we een concurrent niet toelaten, klopt niet. Maar dan wel op voorwaarde dat deze concurrent over de nodige vergunningen zou beschikken, zoals ook wij en alle andere gelijkaardige bedrijven moeten doen. Uiteraard betreuren ook wij het dat er bij deze sluiting banen verloren gaan. We vinden het trouwens altijd jammer telkens er in de streek banen verdwijnen. We zijn zelfs bereid te bekijken of de bekwame werknemers, die nu buiten hun wil om zonder baan zitten, bij ons aan de slag kunnen.”

Zon schijnt voor iedereen

Frank Dedecker van Aronde vindt het op zijn beurt spijtig dat er naar hem gewezen wordt. “Ik heb in het verleden al eens een klacht ingediend, omdat de vergunning van de parking toen niet in orde was. Sindsdien is het allemaal in orde gebracht en heb ik een goede relatie opgebouwd met de CEO van Metro. Ik heb hier dus niets mee te maken en ben 100 procent zeker dat het van Horeca Totaal komt. Ze hebben ook een procedure tegen de Metro in Evergem en in Antwerpen. Ze kunnen er gewoon niet tegen dat de zon schijnt voor iedereen.”

Wie nu precies verantwoordelijk is voor de sluiting van Metro Middelkerke, is dus onduidelijk.

Volledig scherm Yannick Haerens van La Marée in Nieuwpoort nodigde de medewerkers van Metro Middelkerke uit in zijn restaurant voor een heerlijke maaltijd. © rv

De medewerkers van Metro Middelkerke hopen intussen dat er snel meer nieuws komt. In afwachting heeft een goede klant, Yannick Haerens van restaurant La Marée in Nieuwpoort, alle Metro-medewerkers uitgenodigd voor een maaltijd. “Ik wou het team van Metro Middelkerke nog eens samenkrijgen om hen te bedanken voor hun dagelijkse inzet en gastvrijheid. Ze hadden altijd een glimlach op hun gezicht en deden het altijd met veel plezier. Ik ben oprecht bedroefd voor mezelf en zoveel collega’s en wij zullen hen hard missen. Het is een topteam en een groot verlies voor de regio”, stelt Yannick.