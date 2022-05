Meer dan 2.200 bezoekers voor #mkpromenade op Open Wervendag

Oostende Eerste editie Regenboog­fes­ti­val groot succes: “We konden het niet beter verwachten”

De eerste editie van het Regenboogfestival in Oostende was onmiddellijk een schot in de roos. “We hebben veel geluk gehad met het mooie weer. We zijn blij met de massale opkomst en hopen het volgend jaar opnieuw te mogen doen”, zegt Roy Blommaert, een van de organisatoren.

15 mei