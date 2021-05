Marc Van Ranst reageert op beelden van dansende mensen in Middelkerke: “Hier heb ik geen begrip voor. Ik heb er Jean-Marie voor gewaarschuwd”

MiddelkerkeIn Middelkerke is deze middag een spontane flashmob ontstaan op de Zeedijk. Een grote massa sloeg aan het dansen toen enkele muzikanten begonnen zingen. Viroloog Marc Van Ranst kan weinig begrip opbrengen voor de taferelen. Verrast is hij evenwel niet. “Ik had Jean-Marie hiervoor gewaarschuwd.”

Dat de Vlaming ‘goesting’ heeft in een terrasje, bleek afgelopen woensdag al toen de cafés en restaurants in Nederland de deuren weer openden. Meteen trokken heel wat Vlamingen de grens over om te genieten van een frisse pint of pot mosselen. Dat er zaterdag een massa volk zou afzakken richting Middelkerke, was dan ook helemaal géén verrassing. Burgemeester Jean-Marie Dedecker opende er via een achterpoortje in de wet één week eerder dan wettelijk mag zijn terrassen. “Marc Van Ranst heeft me zelf gezegd dat de lucht hier zo gezond is", aldus Dedecker.

Kort na de middag liepen de terrassen meteen goed vol. Maar wat begon als gezellig, werd al snel een uitgelaten sfeer. Op de Zeedijk werden de gitaren bovengehaald en begonnen menig mensen te zingen en te dansen. Van mondmaskers of afstand houden was bij veel mensen geen sprake. Viroloog Marc Van Rans is niet verrast door de beelden. “Dat was toch te verwachten? Sterker nog: ik had hiervoor gewaarschuwd", zegt Van Ranst. “Ik ben akkoord met Jean-Marie als hij zegt dat de kans op besmetting een pak kleiner is in de buitenlucht. Zelfs het dragen van een mondmasker op de zeedijk hoeft wat mij betreft niet als er voldoende afstand wordt gehouden en het niet té druk is. Maar als je zoals in Middelkerke een massa volk lokt, spreken we natuurlijk over een ander verhaal. Kijk, de burgemeester wou opvallen en dat is gelukt. Als je als enige je terrassen opent, is het niet moeilijk te voorspellen dat er veel volk op afkomt. Zo creëer je een evenement ...” zucht Van Ranst. “Als burgemeester moet hij slimmer zijn.”

Volgens de viroloog is het moeilijk te voorspellen of de vroegere opening van de terrassen in Middelkerke extra besmettingen zal opleveren. “Maar het is sowieso een onnodig risico. Onnodig is eigenlijk het woord dat hier het meest op z'n plaats is", aldus Van Ranst.

In Middelkerke openden de terrassen vandaag al. Dat lokte heel wat volk richting de kustgemeente © Benny Proot