Loop door de duinen tijdens de Coast Run

Je kan kiezen uit twee afstanden: 5 of 10 kilometer. De 5 kilometer is een recreatieve en laagdrempelige loop langs duinen en strand voor zij die willen proeven van een loopwedstrijd of kan dienen als opwarming voor de 10 kilometeren. De loop van 10 km is voor de meer ervaren loper doorheen de duingebieden van Westende en Lombardsijde, strand en het hinterland. Een uitdagend en idyllisch parcours zorgen voor een prachtige loopervaring. Voor elke afstand is er ook een G-sport categorie. Voor 5 kilometer betaal je 7 euro als je je voor 21 augustus inschrijft en 9 euro op de dag zelf. Voor 10 kilometeren is dat 9 en 12 euro. Voor de winnaars van de 5 en 10 km is er een mooie prijzenpot voorzien per catgorie! De kidsrun (1000 m) is gratis, maar hiervoor moet je je ook inschrijven. Dat doe je hier.