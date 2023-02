Lombardsijde krijgt vernieuwd centrum, maar daar staan inwoners niet om te springen: “Er is méér nodig om een dorp te doen herleven”

Oostende Twaalf zaken in overtre­ding bij nieuwe SHOP-ac­tie: "We willen oneerlijke concurren­tie bannen”

De politie van Oostende stelde meer dan 20 processen-verbaal op na de laatste SHOP-actie begin februari. Twee zaken moesten zelfs even de deuren sluiten. Tot ze zich in regel stelden. “Die actie is niet enkel belangrijk om overtreders te vatten, maar ook om de handelaars die zich wel aan de regels houden te ondersteunen”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).