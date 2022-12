Lokale handelaars houden samen beurs vol glitter en glamour: “Koop je toffe kerstcadeaus op Winterglam”

Tijdens deze handelsbeurs zullen de aanwezige lokale ondernemers hun producten of diensten voorstellen. Ideaal voor iedereen wie nog cadeautjes wil voor onder de kerstboom. “Het zal dan ook een echt kerstfeest zijn”, zegt Vicky. “De avond wordt verder opgesmukt met enkele surprise acts waaronder een travestieshow. Uiteraard kunnen een bar en lekkers niet ontbreken. Ons thema is glitter and glamour, dus verwachten we bij de mensen ook op de een of andere manier iets van glitter terug te zien. Dit wordt beloond met een Miss en Mister Winterglam. Daarnaast zal een fotografe gratis leuke foto’s nemen en is er een tombola met enorme prijzen.”

Winterglam vindt op 10 december plaats in de Sint-Lutgardisschool in Westende. De deuren gaan rond 17 uur open voor een spetterende avond. In voorverkoop betaal je 5 euro voor een ticket waarvoor je ook een gratis glas cava krijgt. Die zijn beschikbaar bij enkele lokale handelaars die deelnemen, waaronder bij Vicky Hogie in de Nieuwpoortlaan 24 in Lombardsijde, bij KC’s Car Detailing & Repair Bedrukking Belettering in de Steenstraat 82 in Westende en bij Villa Aqua in de Pensjagersstraat 28 in Oostende. Het is ook mogelijk een ticket aan de deur te kopen voor 6 euro.