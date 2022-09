LEVENSVERHAAL. Jonge mama Shauni neemt zelf afscheid op haar eigen begrafenis: “Wees geen dramalama maar een gelukszoeker in je eigen verhaal”

Middelkerke Gemeente wil inning van snelheids­boe­tes in eigen beheer nemen

De gemeente Middelkerke wil dat de inning van snelheidsboetes in eigen handen komt. Zo willen ze dat de nieuwe inkomsten rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot nieuwe structurele investeringen in het beleid. Bijzondere aandacht voor de bescherming van de kwetsbare weggebruikers is een prioriteit voor de gemeente.

