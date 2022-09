Leffinge klaar voor 45e editie van Leffingeleuren: “Verwacht je op zo’n 70 acts in drie dagen”

Dit jaar is het de 45e editie van Leffingeleuren, maar iets speciaals doen ze niet. “We zijn al blij dat we opnieuw een gewone editie mogen doen zoals we in 2019 hebben gedaan”, zegt Lode Pauwels. “De speciale editie zal voor in vijf jaar zijn wanneer het de 50e editie van het festival is.” In totaal staan er dit jaar zes podia in en rond de kerk van Leffinge, net als de vorige gewone editie in 2019. “En eigenlijk is het enkel de zaterdag dat er zes podia zijn omdat het podium dat in de kerk staat enkel die dag gebruikt zal worden”, vertelt Lode. “De andere dagen zijn er dus vijf podia. Een paar horen bij het betalend deel, terwijl een paar andere podia die buiten staan bij het gratis volksfeest horen en dus voor iedereen toegankelijk zijn. We verwachten dan ook tussen de 10.000 en 12.000 mensen en dat kan wat meer zijn door het gratis gedeelte. Dat zijn zo’n 3.000 bezoekers per dag wat een mooi cijfer is en ongeveer gelijk komt met de cijfers van drie jaar geleden.”