Laat je verrassen met een unieke giftbox van Totybox

Kim Van Dyck en haar man Steven zijn op het idee van de boxen gekomen tijdens de coronaperiode. “We moesten thuis blijven en hadden niet echt iets te doen, zoals veel andere mensen. Daarom zijn we beginnen te wandelen en zwerfvuil oprapen met de kinderen”, vertelt Kim. “Door dit te doen, begonnen we te denken aan het klimaat en over manieren om ons eigen leven duurzamer te maken. Onze dochter maakte al zelf armbandjes en zo kwamen we op het idee om giftboxen in elkaar te steken. Sinds de kerstvakantie zijn we met het concept van de Totyboxen bezig en we zijn heel blij om te kunnen aankondigen dat we er op 1 april eindelijk echt mee starten. Onze eerste klanten staan al te popelen om hun boxen thuis te ontvangen”, glimlacht Kim.

Duurzaam en Belgisch

Kim stelt de boxen zelf samen en dat met oog voor detail, kwaliteit en duurzaamheid. Zij houdt de dagelijkse werking draaiende, terwijl haar man Steven instaat voor de website en het online gebeuren van de onderneming. “We zijn een goed team dat alles samen in elkaar steekt”, zegt Kim. “In de boxen vind je heel wat lekkers en handgemaakte producten van verschillende bedrijven uit België. Alle producten zijn zo duurzaam mogelijk. Met Totybox willen we waar het kan ons steentje bijdragen om de klimaatverandering tegen te gaan. Daarom zitten de producten in een herbruikbare doos en wordt er zo veel mogelijk met duurzame en ambachtelijke (streek)producten gewerkt. Dat is ook de drijvende kracht van Totybox: duurzaam en ambachtelijk. Zo werken we samen met de Kustbrouwerij van Middelkerke die een eigen bier brouwt, de Dune Keune. Ook met het Belgische bedrijfje Wondr Care, dat ecologische doucheproducten verkoopt, sloegen we de handen in elkaar.”

Mensen verrassen

Maar het is niet enkel bier en zeep dat de klok slaat. Ook armbanden van Steel & Barnett, een ander Belgisch bedrijf, vind je terug. In totaal werkt Totybox al samen met 26 bedrijven die met heel veel plezier hun producten aanbieden. Een aantal van die producten zijn nog geheim en willen Kim en Steven nog niet verklappen om de mensen te verrassen. “Dat is natuurlijk ook wat de bedoeling is van onze boxen. We willen de mensen op een leuke en unieke manier verrassen met duurzame producten die ze misschien nog niet kennen”, vertelt Kim. “We willen hen enerzijds verrassen en gelukkig maken met een cadeau dat een glimlach op hun gezicht zal laten verschijnen, anderzijds willen we de mensen bewust maken dat er andere duurzame manieren zijn om een product te maken en te verkrijgen. Ons motto is dan ook: ‘denk out of the box, in een box’.”

Time of the year

De naam ‘Toty’, wat staat voor Time of the year, is ook niet lukraak gekozen. “Onze boxen zullen elke keer anders zijn”, vertelt Steven. “Ze worden aangepast aan de tijd van het jaar. Wanneer het Halloween is, bijvoorbeeld, zullen er meer producten te vinden zijn die daarmee te maken hebben, en wanneer het moederdag of vaderdag is, gaan we speciale boxen maken voor moeders en vaders. Elke maand zal er een andere variatie van boxen te vinden zijn. We hebben ook drie vaste boxen, één voor vrouwen, één voor mannen en één met streekproducten. Die zijn altijd beschikbaar, maar we willen wel een beetje variatie hebben met wat er in de boxen zit zodat we de mensen kunnen blijven verrassen. Als je nu dus een ‘box voor haar’ zou bestellen en dat binnen een paar maanden opnieuw doet, zal je er andere producten in terugvinden.”

De boxen zullen op twee verschillende manieren geleverd worden. Enerzijds op de gewone manier via de post, anderzijds kan je ook kiezen voor de eco-levering, als je in de regio van Leffinge woont. Dan komen Kim en Steven persoonlijk naar je toe met de fiets om je totybox af te geven.

Wil je een Totybox bestellen, kan je terecht op hun website totybox.be. Ook op hun Facebookpagina zullen ze dikwijls extra informatie geven over de producten die ze aanbieden, dus ook zeker de moeite om in de gaten te houden.