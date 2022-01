Kunstwerk voor overleden Wieber (26) gestolen uit de Warandeduinen: “Het voelt alsof we onze zoon voor een tweede keer moeten afgeven”

Wieber Ballegeer uit Middelkerke was al van jongs af aan één en al maatschappelijk engagement, onder meer monitor geweest voor jeugdbeweging Kazou en actief in de lokale- en jongerenafdeling van de politieke partij Groen. Als student in Gent en behaalde hij zijn diploma leerkracht godsdienst en geschiedenis aan de Artevelde Hogeschool. In een specialisatiejaar werd hij ook nog zorgleerkracht. In 2018 en 2019 was Wieber aan de slag als leraar godsdienst in lagere scholen in Middelkerke en Nieuwpoort en gaf hij ook les in het BuSo Sint-Rafaël in Gent.