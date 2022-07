Kunstenaar Nick Ervinck exposeert kleurrijke sculpturen in Sint-Pieterskerk: “Ik ben mijn gele werken wat ontgroeid”

MiddelkerkeIn de Sint-Pieterskerk in Sint-Pieters-Kapelle is de tentoonstelling ‘Skin Works’ gestart. Beeldend kunstenaar Nick Ervinck bouwt de voormalige kerk uit tot een toegankelijk platform voor hedendaagse kunst. ‘Skin Works’, zijn tweede zomertentoonstelling, focust op organische sculpturen, een minder bekend aspect van zijn oeuvre.

Nick Ervinck is een kunstenaar met een herkenbare stijl. Zijn gele speelse kunstwerken zijn een beetje z’n artistieke handtekening, maar daar wijkt de artiest voor ‘Skin Works’ dus van af. “Met ‘Skin Works’ wil ik het publiek kennis laten maken met mijn veelkleurige sculpturen en zullen ze ook zien dat ik in een nieuwe fase ben beland als kunstenaar. Ik ben mijn gele gladde sculpturen wat ontgroeid en probeer meer ‘organisch’ te werk te gaan. Voor ‘Skin Works’ heb ik twee Belgische primeurs. Ik stel er ‘Alsumvit’ en ‘Wignirops’ tentoon. Dat zijn twee monumentale werken die vorig jaar op een tentoonstelling in Finland zo’n 35.000 bezoekers lokten.”

Ook kunst voor kids

Net als vorig jaar is er in K.E.R.K. ook een kindvriendelijk aanbod. “Doorlopend kunnen kinderen, geïnspireerd door het werk van Nick, een eigen werkje maken. De kunstenaar maakt een speciaal ‘kinderateliertje’ in de tentoonstelling”, zegt schepen Natacha Lejaeghere. “K.E.R.K. is een platform met ruimte voor meer artistieke uitingen, daarom plannen we er ook een leuke familievoorstelling op het einde van de zomer.”

“KERK is een succesverhaal. Vorig jaar mochten we zo’n 3.500 bezoekers ontvangen. Dit jaar gaan we voor meer. En we hopen de nieuwsgierigheid van de mensen blijvend te prikkelen, zodat een bezoekje aan KERK vaste prik wordt”, besluit schepen Natacha Lejaeghere.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.