Kom naar de eerste opentuindag van volkstuin Zeegroentje op 13 augustus

Verder kan iedereen zijn eigen onderlegger en theekommetjes maken op de keramiekstookweide Zeevuur. Er is een begeleid bezoek aan de bijtjes van Zeebieke in de bloemenweide in het bijzijn van de imker, je kan rondleidingen volgen op de wijngaard Zeewientje door een gediplomeerde wijnbouwer/wijnmaker of kom kennismaken met oude volksspelen zoals troumadame, toptafel, sjoelbak, tonspel, kegelspel, ringwerpen en blikjesspel.

Deelname is gratis en er is een presentje voor iedereen. Een welgekomen verfrissing is voorzien op de drankenstand, dit aan democratische prijzen en er worden ook gratis hapjes voorzien bij de ambachtelijke bieren, dit alles onder de grote schaduwrijke stertent. Er is ook een gratis degustatie Chinese thee en kruidenthee en een voorstelling van zelfgemaakte confituren en advocaat. De volkstuin Zeegroentje is te vinden in de Fleriskotstraat (thv huisnummer 51) in Wilskerke.