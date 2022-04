Kom jezelf verwennen bij Be-YOU-ti-ful by VH van Vicky Hogie

Het zit een beetje in de genen van Vicky om in deze sector te werken. “Mijn mama is kapper en ik heb lang in het kapsalon meegeholpen. Tijdens de coronaperiode moest ze een tijdje sluiten en zaten we allemaal thuis. Het begon een beetje te kriebelen en ik heb dus beslist om mijn eigen zaak te openen. Ik droom al lang om zo’n zaak te openen waar ik de mensen kan verwennen en nu was het het perfecte moment om ermee te beginnen. Het is een echte passie van mij en ik ben heel blij dat ik het risico heb genomen.”