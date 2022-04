KLJ Leffinge serveert kip tijdens Kiekteki

Iedereen is van harte welkom om tijdens Kiekteki een halve kip aan het spit of vol-au-vent te komen eten met frietjes én groentjes à volonté. In de prijs zijn ook een aperitief en een ijsje voorzien. Kinderen kunnen zich uitleven in het springkasteel. Volwassen betalen 18 euro voor deze maaltijd en kinderen 10 euro. Inschrijven kan persoonlijk bij de leden van KLJ Leffinge in de vorm van voorverkoopkaarten. Je kan ook contact opnemen via kljleffinge@gmail.com of 0493/69.08.34 (Dieter Demeyere, enkel na 19 uur).