Kim en Steven van totybox willen wereldrecord ‘langste fietsketting’ vestigen

Oostende Meer dan 250 mensen stappen mee met Duinhelm voor getroffe­nen van gasexplo­sie: “Hartver­war­mend om al dat volk te zien”

Het is intussen twee weken geleden dat Oostende in rep en roer stond door de gasexplosie aan de hoek van de Ooststraat en de Christinastraat. Het restaurant Lucien is er niet meer, maar de mensen van Duinhelm, die het uitbaatten, blijven niet bij de pakken zitten. Vandaag stapten ze van het Duinenkerkje in Mariakerke naar cafetaria Walrave. Meer dan 250 mensen wandelden mee, uit solidariteit met alle getroffenen. “We zijn heel blij met de opkomst. We hadden dit niet verwacht”, zegt Saskia Verelst, directrice van Duinhelm.

28 oktober