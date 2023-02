Kijk animatiefilm ‘Het Regent Gehaktballen’ in de bibliotheek

De Duinpieper organi­seert project­week rond sociale vaardighe­den

Tussen maandag 27 februari en vrijdag 3 maart toveren de leerlingen van gemeenteschool De Duinpieper in Westende een lach op het gezicht van alle mensen in het dorp. In het kader van een projectweek vol positiviteit gaan alle klassen op stap om ‘iets goed te doen’.