K3 komt met avondshow naar Middelkerke

Afgelopen week ontving het Sportpaleis meer dan 50.000 tieners, twintigers en jonge dertigers voor de Studio 100 Rewind Party’s. Vanaf de eerste noot ging het publiek volledig uit de bol voor de optredens en muziek die hen naar hun kindertijd terugbrachten. Deze fans hebben al meteen iets nieuws om naar uit te kijken. ‘K3 LIVE LATE NIGHT’ presenteert dé in deze context meest populaire band in Vlaanderen. Wie een zomeravond lang wil losgaan op de muziek van K3 wordt verwacht op vrijdag 21 juli 2023 om 20 uur in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke: puur K3, hoogst uitzonderlijk begeleid door een uitgebreide live band.