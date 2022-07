Jongen (17) op step doodgereden aan camping in Middelkerke: bestuurster (38) had vier keer zoveel gedronken als toegelaten

MiddelkerkeIn Lombardsijde bij Middelkerke is afgelopen nacht een 17-jarige jongen uit Dilbeek, die deel uitmaakte van een jeugdbende, om het leven gekomen. De tiener reed op zijn step en werd aangereden door een auto. “De omstandigheden worden nog onderzocht”, zegt Patty ‘t Jonck van het West-Vlaams parket. De bestuurster was onder invloed van alcohol.

Het ongeval gebeurde rond 2.15 uur op de Koninklijke Baan in Lombardsijde, vlak bij het militair domein. Wat er precies gebeurde, zal het verder onderzoek moeten uitwijzen. Vast staat dat de 17-jarige jongen uit Dilbeek werd aangereden door een wagen. Hoe dat gebeurde, is vooralsnog onduidelijk. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar de tiener, die op camping Lombarde verbleef met vrienden of familie, overleed ter plaatse. Volgens onze informatie verklaarde de bestuurster (38) van de wagen, die op de terugweg was van een feestje, dat de tiener al op de grond lag toen ze hem aanreed.

Volledig scherm Plaats van het ongeval met de step. © Siebe De Voogt

Geen helm of verlichting

Burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) bevestigt dat de vrouw uit Nieuwpoort onder invloed was van alcohol. Volgens onze informatie had ze 1,8 promille alcohol in het bloed - dat is zo’n vier keer meer dan toegelaten en komt voor een volwassen vrouw neer op 6 à 9 glazen alcohol. Haar rijbewijs werd na het ongeval meteen ingetrokken.

Nog volgens onze informatie was de step van de 17-jarige jongen niet voorzien van de nodige verlichting. De tiener maakte deel uit van een Brusselse jeugdbende die al een tijdje in de streek vertoeft, bevestigt de burgemeester. Details wil hij daar niet over kwijt, maar volgens onze informatie komen ze in aanmerkingen voor diverse inbraken de voorbije maanden in en rond Middelkerke. Ze viseerden daarbij onder andere campings. Enkele weken geleden werden ze nog opgepakt nadat de politie de bende op heterdaad betrapte. Het slachtoffer was momenteel vrij onder voorwaarden.

Geen voorleiding

Bij het parket blijven ze karig met commentaar. “Het is niet duidelijk hoe de aanrijding precies gebeurde”, zegt Patty ‘t Jonck. “Er werd een verkeersdeskundige en een wetsgeneesheer aangesteld. Het is nog wachten op hun bevindingen.” Het parket besliste intussen wel om de bestuurster niet voor te leiden bij de onderzoeksrechter.

De campinguitbater van het vakantiepark waar de jongeman verbleef, wil niet reageren uit respect voor de nabestaanden.

Volledig scherm Ongeluk in Middelkerke met jongen (17). © Mathias Mariën

