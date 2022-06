Joe Summer Island is klaar om zijn deuren te openen

Tot en met maandag 15 augustus strijkt Joe neer op de zeedijk van Westende voor een sfeervolle combinatie van authentieke kermisattracties en live radio en muziek. Ze openen morgen officieel met ‘s avonds al een eerste concert. Zo zal Joe-dj Sven Ornelis het feestje aftrappen met een dj-set en komen Jaap Reesema en Pommelien Thijs samen optreden.

Volledig scherm De Joe-dj's zullen er heel de zomer live radio maken. © Benny Proot

Zoals Coney Island

Joe-dj’s Sven Ornelis en Anke Buckinx zijn alvast dolenthousiast. “We staan hier met heel veel plezier. We kijken er heel erg naar uit om hier deze zomer te staan en radio te maken. Westende wordt de place to be en dus konden we niet anders dan hier te staan.” Vorig jaar stond Joe voor de eerste keer al op de dijk van Westende, maar toen was het nog beperkt. Nu kan je naast een gratis ritje maken in de Joe Muziekrad, ook op andere kermisattracties kruipen. “Je hebt hier het gevoel alsof je op Coney Island bent”, zegt Sven Ornelis. “Dat is ook de bedoeling van onze Joe Summer Island. De mensen een echt vakantiegevoel geven en laten genieten. Zowel jong als oud is hier welkom en kan iets eten, drinken, een optreden meepikken en op de kermisattracties gaan.”

Anke Buckinx kijkt vooral uit om de mensen te ontmoeten. “Ik vind het altijd heel fijn om hier live radio te maken omdat we dan onze luisteraars kunnen zien. We kunnen dan eindelijk een gezicht plakken op de mensen. Ik sta te popelen om er morgen aan te beginnen.”

Volledig scherm Het Joe Muziekrad is dit jaar terug. © Benny Proot

Meerwaarde voor gemeente

Voor de gemeente Middelkerke en zijn deelgemeente Westende is dit een grote meerwaarde. “Vorig jaar was het al een succes met zo’n 40.000 mensen die langskwamen”, laat schepen van Toerisme Tom Dedecker (LDD) weten. “Dit jaar hopen we op nog meer bezoekers. In combinatie met Tien om te Zien die hier ook te doen zal zijn, zal de gemeente een groot muziekaanbod hebben. Westende is enorm aan het groeien en zal de plek zijn waar je zeker moet komen.”

Het Joe Summer Island is nog tot 15 augustus te vinden op de dijk van Westende. Er zijn al een paar artiesten bekend die langskomen. Zo komt Belle Perez optreden op vrijdag 15 juli om 20 uur, Mama’s Jasje op zaterdag 23 juli om 20 uur en de Top 2000 Singalong Band met Joe-dj Raf Van Brussel komt op vrijdag 5 augustus om 20 uur een gratis optreden geven. Alle optredens zijn ook live te volgen op de radio, via joe.be en in de Joe-app. De Joe-dj’s zullen er doorheen de hele periode nog verschillende muzikale gasten ontvangen voor grote en kleinere concerten. Wie dat zijn, wordt later bekendgemaakt. Hou zeker de website van Joe FM in de gaten. Je kan er ook alle info over de Joe Summer Island terugvinden.

Nog wat beelden van de Joe Summer Island:

Volledig scherm Op de Joe Summer Island kan je heel wat lekkers eten en drinken. © Benny Proot

Volledig scherm De kermisattracties staan klaar om vanaf morgen gebruikt te worden. © Benny Proot

Volledig scherm De kermisattracties staan klaar om vanaf morgen gebruikt te worden. © Benny Proot

Volledig scherm Joe Summer Island © Benny Proot

Volledig scherm Sven en Anke zijn klaar om live radio te maken vanuit Westende. © Benny Proot

Volledig scherm Joe Summer Island is heel de zomer, tot 15 augustus, te vinden op de dijk van Westende. © Emelyne Six

