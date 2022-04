Jeugdhuis De Paravang heropent met groot feest en pakt uit met prachtige graffiti

Jeugdhuis De Paravang is terug van nooit weggeweest. Het oude gebouw aan de Westendelaan is intussen verkocht. Sinds midden januari is het jeugdhuis al te vinden in de kelderzaal van De Branding. “De officiële opening van het jeugdhuis stond normaal gepland in februari, maar door corona hebben we dat moeten verplaatsen”, zegt Frederick Van Loock. “We zijn dus heel blij dat het nu eindelijk doorgaat.”

Volledig scherm Buiten het jeugdhuis is er mooie graffiti geplaatst. © Emelyne Six

Zo’n 25 jaar geleden, in 1994, ontstond het jeugdhuis. Dat jubileum wordt nu verzilverd met een nieuwe, frisse locatie. In de nieuwe zaal zet een dynamisch jeugdhuisbestuur alles op alles om een nieuwe generatie jongeren een bruisend en veilig vrijetijdsonderkomen aan te bieden. Net zoals in de ‘oude’ Paravang biedt het nieuwe nest een ruim aanbod aan games, allerhande activiteiten, regelmatige concerten en feestjes. Zo staat er voor volgende week al het concert ‘Lokale Helden’ op het programma. Dit zal het eerste grote concert zijn op de nieuwe locatie. Twee punkrockbands uit Oostende komen dan het beste van zichzelf geven. Ook op 27 mei staat al een concert gepland van Kleine Sanders. Maar vooral wie op zoek is naar een goede compagnie is bij de Paravang aan het juiste adres.

Graffitimuur

Buiten staan er al twee mooie graffititekeningen van het jeugdhuis te blinken, maar wat nog meer uit het oog springt, is de grote graffitimuur binnen in de zaal. Dit is het werk van Siegfried Vynck, een 42-jarige graffitikunstenaar uit Oostende. “We wilden het jeugdhuis een mooie en huiselijke sfeer geven zodat de jongeren zich hier helemaal zichzelf kunnen zijn”, zegt Frederick. “De graffitimuur vond ik een heel leuk idee, dus ben ik op zoek gegaan naar een artiest die met graffiti een eigentijds karakter kon geven aan onze nieuwe zaal en ik vond dat Siegfried de perfecte man was hiervoor.”

Volledig scherm Op de graffitimuur is er ook een aap te zien. © Emelyne Six

“De ideeën voor de graffiti buiten en binnen zijn voorstellen die zowel van de jongeren zelf als van de artiest komen”, vervolgt Frederick. “Hier en daar vind je ook een verwijzing naar het vroegere jeugdhuis. De artiest heeft namelijk enkele figuren van het oude jeugdhuis in de graffitimuur verwerkt, zoals de octopus en een olifantje. De jongeren wilden heel graag dat alle elementen die ze in een jeugdhuis vinden ook verwerkt werden op de graffitimuur, bijvoorbeeld biljart, muziek en jongeren.”

Buiten is er ook gezorgd voor een nieuw terras waar vroeger een fietsenstalling stond. “Zo kunnen de jongeren ook buiten samen komen”, vertelt Frederick. “Omdat we in een kelderzaal zitten, kan je niet naar buiten kijken en zit je eigenlijk in een soort bunker. Daarom is het belangrijk dat de jongeren ook buiten een plek hebben waar ze samen kunnen komen en van de buitenlucht kunnen genieten.”

Volledig scherm Ook boven de ingang van het jeugdhuis is leuke graffiti te zien. © Emelyne Six

Freddy De Vadder

Om de opening feestelijk te vieren, komt Freddy De Vadder in de theaterzaal zijn hilarische show ‘Mindfulness’ geven. In zijn show vertelt hij over hoe hij corona doorstaan heeft en hoe de wereld niet meer zo vertrouwd aanvoelt. Ook lacht hij met enkele MeToo-situaties en het publiek maakt kennis met zijn nieuwe vriendin. Het zal een geweldige avond zijn die wordt verdergezet met een feestje vanaf 22.30 uur in de kelderzaal waar De Paravang haar nieuwe werking ontplooit. De dj-duo’s Djari & Djensen en Cookies & Tyler zullen het feest in gang houden.

Het jeugdhuis wordt ook de uitvalsbasis voor de nieuwe Teenkicks-werking van de jeugddienst. Met dit project willen ze ook buiten de schoolvakanties twee keer per maand leuke activiteiten aanbieden voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. “Zo kunnen deze jongeren ook kennismaken met het jeugdhuis en met de werking ervan”, besluit Frederick.

Volledig scherm De DJ-booth waar je morgen de dj's in actie zal zien. © Emelyne Six