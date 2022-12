Jeroen Verdick brengt avondvullende show ‘Alleen’ in De Branding

Jeroen Verdick ken je al als sidekick van Jens Dendoncker in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen’ en van ‘Meet&Friet’ op VTM GO. Ook bracht hij mensen aan het lachen tijdens #Eindejaars van Bert Gabriëls. Nu is het tijd voor zijn eerste avondvullende show ‘Alleen’ waarin Jeroen je meeneemt, met de nodige fantasie en absurditeit, in zijn zoektocht naar de ware ik. Afspraak op donderdag 12 januari om 20 uur in De Branding in Middelkerke. Een ticket kost 15 euro en koop je hier.