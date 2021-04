Jean-Marie Dedecker vindt achterpoortje om terrassen in Middelkerke legaal te plaatsen vanaf 1 mei: “Absurde regels dwingen me de grenzen van de wet op te zoeken”

“Tijdelijk openbaar domein”

Verlengstuk

“Eerder al hadden we met de gemeente dertig tafels met telkens vier stoelen op de zeedijk geplaatst. Dat aantal gaan we uitbreiden naar 200 tafels en 800 stoelen”, gaat Dedecker voort. “We zullen de bestaande glazen terrasboxen van de horecazaken reglementair en veilig ‘betafelen’ en ook tussen de boxen komen tafels en stoelen. Dit is volstrekt wettelijk. We hebben het met de juridische dienst uitvoerig besproken en bestudeerd. Inderdaad, we tasten de grenzen af, maar door de absurde regels worden we hiertoe gedwongen. Op de dijk is de kans op besmetting zo goed als nihil - één op de duizend. De terrassen hadden al bij de start van krokusvakantie mogen openen, dan werd het 1 mei en vervolgens 8 mei volgens een typisch ‘compromis à la Belge’. De maatregelen die wij nu nemen zijn er om veiligheid en gezondheid te waarborgen, niets meer of minder. We hebben dit besluit genomen met het schepencollege en in overleg met zo'n 40 horecazaakvoerders. Het enthousiasme is groot.”