Jean-Marie Dedecker plaatst zélf terrasjes op zeedijk: “Of dit burgerlijke ongehoorzaamheid is? Burgerlijke wijsheid, ja”

MiddelkerkeDe gemeente Middelkerke neemt het heft in eigen handen: ze plaatst nu zelf kleine terrassen op de zeedijk. Het gaat om dertig tafels met telkens vier stoelen. “Zo kunnen mensen comfortabel genieten van hun takeaway of een ijsje", zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. “We voldoen hiermee aan alle coronaregels.” Al maakt de burgemeester hiermee wel een duidelijk statement.

Horeca-uitbaters mogen nog altijd geen terras uitzetten, tot grote ergernis van Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker). Hij vindt al langer dat een coronaveilig terras moet kunnen. Maar de burgemeester blijft niet bij de pakken zitten en onderneemt met zijn diensten zelf actie. Op de dijk van Middelkerke en deelgemeente Westende laat Dedecker dertig tafels met vier stoelen zetten. “En we zullen dit de hele paasvakantie doen. Elke dag om 10 uur stallen we de terrassen uit, ‘s avonds om 20 uur halen we de stoelen op. De tafeltjes vergrendelen we aan de balustrade langs de dijk. We plaatsen er ook vuilnisbakken bij. Als dit een succes is, herhalen we dit principe ook in de weekends na de paasvakantie. Wanneer de horeca opnieuw zelf een terras mag uitzetten, bergen wij de onze weer op”, belooft Dedecker.

Quote Als de rustbank­jes vol zitten, is het een kwestie van extra alternatie­ven aan te bieden. De helft van onze inwoners is ouder dan 60 jaar. Die mensen verdienen ook aandacht Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke

“De hogere overheid zadelt ons met de problemen op", motiveert de burgemeester zijn beslissing. “Mensen mogen ijsjes, drankjes en afhaalgerechten kopen, maar waar moeten ze dan zitten? Op straten, drempels, stenen en leuningen? Wij hebben als gemeente de macht om zaken zoals overlast alsnog in goeie banen te leiden. En dat doen we ook. Dankzij deze terrassen bieden we mensen comfort aan en stimuleren we de raamverkoop. We voldoen aan alle regels, want mensen kunnen met maximaal vier personen - de grootte van een bubbel - plaatsnemen. Onlangs keurde ik een besluit goed waarbij ik de mogelijkheden voor raamverkoop in Middelkerke uitbreid. Zo mogen horeca-uitbaters hun aanbod maximaliseren en hun sanitair openstellen. Ze moeten er wel op waken dat er zich geen grote samenscholingen voor hun zaak vormen en dat de omgeving netjes blijft.”

Dedecker, die zich kritisch uitlaat over bepaalde coronaregels, maakt hiermee een duidelijk statement naar de hogere overheid. “Of dit burgerlijke ongehoorzaamheid is? Burgerlijke wijsheid, ja”, gaat Dedecker voort. “Als de rustbankjes vol zitten, is het een kwestie van extra alternatieven aan te bieden. De helft van onze inwoners is ouder dan 60 jaar. Die mensen verdienen ook aandacht.”

‘Een Duvel, graag’

Samen met schepen Dirk De Poortere (Lijst Dedecker) gaat de burgemeester aan een tafeltje zitten. “Voilà, en voor mij een Duvel, graag!” Al is het uiteraard niet de bedoeling dat je aan de tafels wordt bediend. “Het is een louter praktische maatregel om de druk op de bestaande zitbanken en -plaatsen weg te nemen en een compensatie voor de gesloten horecaterrassen.”

Passanten zien het graag gebeuren. Een duimpje hier, een felicitatie daar. “Een goed idee”, zeggen wandelaars Patrick en Michaëla. “Als je iets afhaalt, waar moet je dan gaan zitten? Voor een plekje op het strand is het nog niet warm genoeg. Dit is een prima alternatief.” Pradesh Acherya baat een zaak uit waar je broodjes, ijsjes en drank kan kopen. “Die terrassen zijn een prima idee van de gemeente. Mensen zullen misschien sneller overtuigd zijn om iets te kopen en dan op hun gemak te gaan zitten.”

