Jean-Marie Dedecker (LDD) reageert op opschudding tijdens de gemeenteraad: “Flagrante leugen van een groene kleuter”

Oostende Hevige brand in leegstaan­de woning in Rogierlaan: werk van krakers?

In een leegstaand en dichtgetimmerd pand in de Rogierlaan in Oostende is dinsdag rond 13.30 uur een felle brand uitgebroken. “Van op straat waren vlammen te zien, die gepaard gingen met hevige rook”, zegt kapitein Dries Van der Veken van brandweerpost Oostende.

7 december