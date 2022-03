Jean-Marie Dedecker laat casinodossier niet los: burgemeester vraagt bijkomend onderzoek aan raadkamer

Dan toch nog geen zucht van opluchting bij ex-schepenen van Middelkerke Liliane Pylyser-Dewulf en Michel Landuyt. Het Brugse parket wou hen nochtans samen met wijlen ex-burgemeester Janna Rommel-Opstaele buiten vervolging stellen in de zaak rond mogelijk gesjoemel bij de aanbesteding van het casino in Middelkerke in de tijd dat zij de scepter zwaaiden in de kustgemeente. Volgens het openbaar ministerie was daar namelijk te weinig bewijs voor. Maar huidig burgemeester en de aanvankelijke klager Jean-Marie Dedecker legt zich daar niet bij neer. Hij vroeg en kreeg bijkomend onderzoek. De zaak werd daarom opnieuw voor onbepaalde tijd uitgesteld.