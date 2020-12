Jean-Marie Dedecker haalt zwaar uit naar provinciegouverneur Decaluwé: “Als hij een snorretje wil opkleven en bottines wil aantrekken, dat hij maar doet”

Oostende 18 vluchtelin­gen opgepakt rond Oostendse luchthaven, politie zal extra patrouille­ren. CEO luchthaven: “We zijn ons bewust van aantrek­kings­kracht van cargo”

8 december De politie van Oostende heeft in de nacht van zondag op maandag maar liefst 18 vluchtelingen opgepakt in de buurt van de luchthaven. De politie zal er nu geregeld patrouilleren. Is de luchthaven van Oostende een nieuwe hotspot voor vluchtelingen om in het Verenigd Koninkrijk te raken? “We zijn ons ervan bewust dat onze luchthaven een bepaalde aantrekkingskracht heeft. Af en toe merken wij ook bepaalde individuen op. Dit recente aantal is evenwel ongezien", zegt CEO Marcel Buelens.