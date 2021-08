Jean-Marie Dedecker evalueert de zomer aan zee en in Middelkerke: “Ik heb op 1 mei 300 keer op de selfie gemoeten. Zo groot was de nood aan contact”

Wingene/Oostende Pasgetrouw­de Afghaanse Belg zit nog steeds vast in Kaboel: “We raakten niet bij de poort. Er is geen doorkomen aan. En de sfeer wordt steeds grimmiger”

20 augustus De 33-jarige Afghaan uit Oostende, die in Wingene werkt als lasser en vorige vrijdag in zijn geboorteland huwde, zit nog steeds vast in Kaboel. Al twaalf uur staat het koppel in de omgeving van de luchthaven. “Mijn vrouw en ik gaan hier de nacht doorbrengen. Iets anders zit er niet op.”