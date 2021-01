Jarenlang verwondde Lia (24) zichzelf, nu inspireert ze lotgenoten via Instagram: “Ja, er ís licht aan het einde van de tunnel”

Om het verhaal van Lia te begrijpen, moeten we een twaalftal jaar terug in de tijd. “In volle puberteit en door een samenloop van omstandigheden voelde ik me slecht in mijn vel. Het was het begin van een heel heftige periode waarin ik zwaar depressief werd. Een echte aanleiding? Nee, dat was er niet. Ik wist geen weg met mezelf, had geen idee wat ik moest doen of waar ik met mijn leven naartoe wou. Het lukte mij allemaal gewoonweg niet meer”, vertelt de jongedame uit Westende bij Middelkerke.