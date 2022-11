Jaar cel voor twintiger die door het lint gaat na ruzie met koppel en politie klappen geeft

Oostende Leden van Deense straatben­de ontvoeren Oostendse taxichauf­feur en houden hem twee dagen gevangen: “Ze schoren zijn haar af en hij kreeg klappen”

Een Oostendse taxichauffeur is vorig jaar op brutale wijze in een auto gesleurd. Hij werd gekneveld en twee dagen lang vastgehouden in een vakantiehuisje nabij de Nederlandse grens. Het onderzoek leidde de speurders naar drie leden van een Deense straatbende. Het was lang gissen naar hun motief, maar steeds meer wordt duidelijk dat het om een afrekening in het drugsmilieu ging.

14 november