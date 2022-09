Irène en Noël vieren diamanten huwelijk

In 1962 huwden Irène en Noël in Slijpe. Ze wonen ondertussen in de Scholeksterlaan in Westende. Irène en Noël hebben twee kinderen en vier kleinkinderen. Hun huwelijk en de geboortes van kinderen en kleinkinderen zijn de mooiste dagen in hun lange huwelijksleven geweest. Noël, afkomstig uit Ploegsteert, had tot aan zijn pensioen in 1995 een opmerkelijk beroep: hij was molenaar en graanhandelaar. Irène werd geboren in Slijpe. Ze hielp in de zaak en zorgde dat het huishouden goed draaide.