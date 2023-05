INTERVIEW. Schepen Tom Dedecker (45) overleefde ternauwernood val van trap: “Ik herkende zelfs mijn eigen kinderen niet meer”

“Wil jij een stukje huid schenken?”: Beau­fort-kunstena­res Selva zoekt in Nieuwpoort handen om afdruk van te nemen

Hoewel de kunsttriënnale Beaufort pas op 30 maart 2024 start in negen van de tien kustgemeenten, is Nieuwpoort er nu al mee bezig. Kunstenares Selva Aparicio landde vanuit Chicago in Nieuwpoort, waar ze 10 dagen lang 2.000 stukjes huid wil verzamelen. Uiteraard zal ze haar mes niet letterlijk in het vel zetten, maar maakt ze een mal. Iedereen is welkom om - letterlijk - een handje toe te steken. Het kunstwerk zal vanaf volgend jaar permanent te zien zijn, én een mooie betekenis hebben.