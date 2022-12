Infomarkt over herinrichting ‘doortocht’ in Lombardsijde

Middelkerke Middelker­ke moedigt mensen aan om vuurwerk te komen bezichti­gen dat gemeente zelf organi­seert

Nu het jaar aan zijn einde komt, deden we een rondvraag over vuurwerk over heel Vlaanderen. In Middelkerke mag je enkel zelf vuurwerk afschieten met toestemming van de burgemeester. Daarnaast organiseert de gemeente zelf twee vuurwerken, in Middelkerke en in Westende, en moedigen ze aan om deze te komen bezichtigen in plaats van zelf vuurwerk af te schieten.

7 december