Infoblad De Sirene bestaat 30 jaar: “De Sirene is een niet meer weg te denken begrip in onze gemeente”

MiddelkerkeZopas viel het nieuwe nummer van het gemeentelijk informatieblad De Sirene in de bus. Intussen zorgt het blad precies 30 jaar voor alle mogelijke info naar de bevolking toe. “Het zorgt voor een uitstekende relatie met de bevolking dat hiermee een inkijk krijgt wat reilt en zeilt binnen het gemeentebestuur en wat er in onze mooie gemeente te beleven valt”, stelt burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD).

Eind jaren 80 droomde toenmalige burgemeester Julien Desseyn ervan om de bevolking via een informatieblad nauwer te betrekken bij het reilen en zeilen van de gemeente. De uitvoering van de opdracht bleef door de toenmalige persdienst steeds uit. Toen de burgemeester de sjerp doorschoof naar Frank Verlinde, maakte deze meteen werk van het informatieblad. “Kan het niet binnen de eigen persdienst, dan maar even zoeken naar een externe oplossing, iemand die deze taak naar behoren kan invullen”, wist de kersverse burgemeester Verlinde in mei 1992 op tafel te gooien binnen het schepencollege.

Toen viel de naam van Georges Keters, journalist uit deelgemeente Lombardsijde. “De raadsleden Marc Deschacht en Marc De Jonghe polsten ons om te zien of we zoiets zouden kunnen realiseren. Samen met het schepencollege kwamen we tot een akkoord en op 16 mei 1992 werden we aangesteld als freelance-PR van de gemeente met de taak een gemeentelijk infoblad op te starten. We kregen hierbij heel wat steun van waarnemend secretaris Pascal Van Looy, Jean-Paul Mares en Toerismeschepen Luc Dedecker. We kregen carte blanche met die vereiste dat binnen de kortste keren het blad op tafel moest liggen”, vertelt Georges Keters (79), intussen al met pensioen maar vandaag als freelancer nog steeds actief binnen de horeca en het toerisme.

Quote Gezien onze gemeente al jaren het symbool van een sirene in haar logo draagt, kozen we voor De Sirene Georges Keters

Symbool van sirene

Op 1 juli 1992 viel het gemeentelijk informatieblad De Sirene voor het eerst, zij het als nieuwsbrief, in de bus. De nieuwsbrief werd naderhand om de drie maand aangevuld met een uitgebreid en volwaardig infoblad. Vandaag viert men de 30ste verjaardag van het infoblad dat op poten werd gezet door journalist Georges Keters, die tevens de naam De Sirene bedacht. “Wijlen burgemeester Frank Verlinde speelde zeer kort op de bal. ‘Doe wat je wil, maar maakt dat het in orde komt. Een naam voor het blad? Zorg dat iedereen het kan binden aan Middelkerke.’ Gezien onze gemeente al jaren het symbool van een sirene in haar logo draagt, kozen we voor De Sirene.”

“Het eerste nummer was een nieuwsbrief dat spoedig plaats maakte voor een volwaardig blad”, vertelt Georges. “De Sirene verschijnt sindsdien om de twee maand. We bleven deze invullen tot in 1997. Intussen werd de functie van perschef officieel uitgeschreven. David Stuyck werd de perschef, boog zich verder met klasse over De Sirene en bouwde het uit tot wat het vandaag is, een mooi kleurrijk infoblad”, stelt Georges Keters die naderhand verhuisde naar de Dienst Toerisme.

De Sirene wordt vandaag uitgewerkt door de Dienst Communicatie van diensthoofd Sylvie Vanhoutte, waarbij Frederik Deny de gegevens, verkregen van de diverse gemeentelijke diensthoofden, samenbundelt en verwerkt tot een geheel. Annick Keters (Grafische Dienst) zorgt voor de drukklare afwerking.

Quote Het blad brengt het gemeentebe­stuur en de bewoners dichter bij mekaar burgemeester Jean-Marie Dedecker

Ideale relatie met bevolking

“Het product De Sirene is een zegen voor onze relatie met de bevolking”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. “Het blad brengt het gemeentebestuur en de bewoners dichter bij mekaar. Openbare werken, tentoonstellingen, festiviteiten van de diverse verenigingen, bib, sport en allerhande clubnieuws, aansluitend algemeen nieuws van onze diverse diensten wordt voorgesteld en uitgelegd. We willen zo transparant mogelijk zijn, zodat onze bewoners het reilen en zeilen van ons bestuur op de voet kunnen volgen. De Sirene is gemeengoed geworden en een volwaardige schakel die ons dichter bij mekaar brengt. Met veel dank aan de pioniers, initiatiefnemer burgemeester Julien Desseyn, wijlen burgemeester Frank Verlinde en journalist Georges Keters. De Sirene is een niet meer weg te denken begrip in onze gemeente.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.