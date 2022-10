Indrukwekkende ruwbouwwerken casinoproject op schema: “Iedere dag zie ik verandering”

“De werfleider verzekerde me dat bijna alle ondergrondse ruwbouwwerken grotendeels afgewerkt zullen zijn tegen het einde van dit kalenderjaar. Dat betekent dat alle technische ruimtes, de kelder van het restaurant, de verbinding van het gebouw met de ondergrondse parking en de benedenverdieping van de evenementenzaal constructief klaar zullen zijn”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD). “Door de gunstige weersomstandigheden en de inzet van voldoende bouwploegen ligt de ruwbouw in bepaalde zones ferm voor op schema. Naast het gebouw, schieten ook de werken aan de nieuwe zeewering en de parkeergarage goed op. Indrukwekkend. Op dit moment zijn dagelijks zo’n 75 arbeiders actief op de werf. Zo gaat het snel natuurlijk, iedere dag zie ik verandering. En dat stemt me heel gelukkig.”

Ongeziene snelheid op de werf

Democo uit Hasselt en Furnibo uit Veurne vormen voor de bouw van het nieuwe casino de tijdelijke maatschappij ‘Democo-Furnibo’. Gedeelde expertise die ook gunstig is voor de voortgang van de werf. Niet alleen de werf is een sterk georganiseerd mierennest, ook in de aanpalende keet is het een bedrijvigheid van jewelste. Die werfkeet is ook de dagelijkse werkplek voor Pieter (Democo) en Victor (Furnibo).

Victor is verwonderd en enthousiast over de snelheid waarmee de ruwbouw verloopt. “Ik heb dit eerlijk gezegd nog nooit meegemaakt. De vooruitgang die we nu maken, heb ik bij zulke grote werven nog niet gezien.”

“Aan de westelijke kant zijn we begonnen met de graafwerken voor de parkeergarage. Aan de oostkant de beschoeiing van de parkeergarage”, vertelt Pieter. “Normaal gezien starten we nog voor eind oktober met de ruwbouw van de centrale bolderconstructie op de gelijkvloerse verdieping. Het is uitkijken om de eerste verdiepingen van de bolder boven het landschap te zien uitkomen. De eerste rechtopstaande wanden in de kelder staan er, dus we zijn eigenlijk al in de hoogte aan het werken. Dat de werken zo vlot en veilig kunnen verlopen, is te danken aan een goede samenwerking binnen het team Nautilus.”

Nauw overleg met handelaars en omwonenden

Schepen van Openbare Werken Dirk De Poortere (LDD) volgt de werken op de voet. “Ik sta uiteraard in nauw contact met aannemers, handelaars en omwonenden. Dat de rioleringswerken aan kant Oostende al zijn afgerond doet me plezier. Dat betekent dat de voetgangerszone op die zeedijk opnieuw vier meter breed bedraagt. Uiteindelijk zijn dat de werken die het meeste impact op de omwonenden hebben. De werf is enorm imposant en de publieke belangstelling is groot als je ziet hoeveel mensen stoppen om de werkzaamheden te bekijken.”

