In Middelkerkse tearoom brengen robots je koffie: “Pauline en Paulette zingen zelfs liedje voor wie jarig is”

MiddelkerkeWanneer je langsgaat voor een koffie en een hapje bij tearoom Riviera, kan je voortaan twee robots aan het werk zien: Pauline en Paulette. Ze kosten per stuk wel 12.500 euro, maar zijn hun geld meer dan waard. “Ze verlichten het werk, wat nodig is want we kampen met een personeelstekort”, aldus uitbater van Tearoom Riviera Nathaniël Devey.

Nathaniël Devey is heel blij met de twee robots. Ze komen als geroepen. “De voorbije twee jaar zijn we vaak onderbemand geweest, als gevolg van de coronacrisis”, vertelt Nathaniël Devey. “Toen Pudu Belgium, de firma die de exclusieve invoerder is in België van de machines, polste of ik interesse had, heb ik onmiddellijk toegehapt. Ik heb er altijd al naar gestreefd om innovatief te zijn en nu doe ik dat dus ook met deze robots. Ik heb ze Pauline en Paulette genoemd, omdat er indertijd in deze zaak opnames zijn geweest voor de gelijknamige film. Met een prijskaartje van 12.500 euro inclusief naservice zijn ze niet goedkoop, maar als ondernemer moet je risico’s durven te nemen.”

Verjaardagsliedje

Het takenpakket van de robots? Ze brengen dienbladen van en naar de keuken. Het personeel moet wel de dienbladen vullen en - eenmaal op hun bestemming - uit de houders nemen. Maar omdat de robots per keer vier dienbladen en wel veertig kilogram kunnen torsen, verlichten ze wel het werk van het personeel. Zo komt er meer tijd vrij voor belangrijkere zaken. “Dankzij de robots hebben we meer tijd om een babbeltje te slaan met de klanten. Sociale contacten onderhouden hoort erbij.” Maar er is meer, want de robots kunnen ook een verjaardagsliedje zingen voor een jarige klant. “Dat is heel leuk voor de kinderen. De robots zullen een attractie worden”, zegt Nathaniël tevreden.

Pauline en Paulette krijgen binnenkort gezelschap van een soortgenoot. “Vanaf oktober schakelen we ook een schoonmaakrobot in die kan stofzuigen, dweilen en drogen.”

Enkele vertegenwoordigers van Pudu Belgium uit Bornem waren er woensdagochtend bij om de robots voor te stellen en even voor te tonen hoe ze werken. “Ze zijn helemaal functioneel, maar moesten toch eerst een keer getest worden. Na een eerste testronde, zagen we dat het goed was”, vertelt salesmanager Ivan Wong.

Volledig scherm De robot brengt dienbladen naar de klanten. © Benny Proot

Toeristische attractie

Café Riviera is één van de enige zaken in de regio die de robots gebruiken, hoewel je deze robots overal in de wereld kan terugvinden. “In de Benelux zijn er momenteel 50 robots in gebruik, in Nederland zijn er dat al 300 en wij zijn actief in 60 landen over de hele wereld”, vertelt salesmanager Ivan Wong. “De robot kan in vier uur tijd opgeladen worden en na een oplaadbeurt is de robot 12 tot 24 uur actief. Wij hebben zes soorten. De kostprijs van 12.500 euro lijkt misschien hoog, maar op jaarbasis is dat 20 euro per dag. Daar staan heel wat voordelen tegenover.”

Ook schepen voor Toerisme Tom Dedecker (Lijst Dedecker) kwam een kijkje nemen en was heel enthousiast. “Wat ik hier zie, is echt wel revolutionair. Volgens mij is dit de toekomst. Het kan een gedeeltelijke oplossing zijn voor het personeelstekort in de horeca, maar ik ben er ook van overtuigd dat dit een toeristische attractie wordt in Middelkerke.” Tearoom Riviera op de Zeedijk van Middelkerke is enkel gesloten op dinsdag. Je kan er telkens terecht 10 uur tot 23 uur.

Volledig scherm © Benny Proot