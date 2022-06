IN BEELD. Volkswagenbusmeeting is terug in Westende voor vijfde editie

Op het strand kon je dit jaar ook verschillende vliegers bezichtigen tijdens het vliegerfestival. Met het prachtige weer, zag het er fantastisch uit. Het stuntteam van Get Insane was opnieuw van de partij. Ze zorgden heel het weekend lang voor straffe shows. Nieuw dit jaar was de pumptrack die ze ook meehadden waarop je gratis op kon rijden met je fiets, bmx, step, skeelers of skateboard. Om het uur deden ze een spectaculaire show waar de mensen met veel bewondering naar keken. Wie honger of dorst had, kon genieten van de talrijke foodtrucks die er stonden. Er was ook randanimatie voor de kinderen met springkastelen en workshops en zelfs een kleine versie van een Volkswagenbusje waarin ze mochten rijden.