IN BEELD. Symfonische avond met Hooverphonic in de Proximus Pop-up Arena

Zowel buiten als binnen in de zaal was het warm, maar door de muziek van Hooverphonic waanden we ons in een andere wereld. Met Billie Leyers aan de piano, de gitaartalenten van Raymond Geerts en Alex Callier, het orkest en de gouden stem van Geike Arnaert werd het een prachtige avond waar de groep bekende en minder bekende liedjes zong. Zo mochten hit als Mad About You, Eden en The Night Before niet ontbreken, maar ook hun Eurovisieliedje The Wrong Place zongen ze.