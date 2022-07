IN BEELD. Dino’s palmen strand van Middelkerke in: “Ons Zandsculpturenfestival is er voor jong en oud”

MiddelkerkeDe grote vakantie is ein-de-lijk van start gegaan en wie meteen op zoek is naar een leuke activiteit om de vrije uurtjes te vullen kan vanaf vandaag het Zandsculpturenfestival in Middelkerke bezoeken. Thema dit jaar is ‘Dino’s in the Sand’: ontdek er je favoriete dinosaurus in het zand of geniet van leuke randanimatie, waaronder een virtual reality-zone. Wij geven alvast een voorsmaakje van het aanbod.

Wie voet zet in de zone van het Zandsculpturenfestival waant zich meteen in een zanderig Jurassic Park. Uiteraard zijn bekende kleppers als de T-rex, velociraptor en stegosaurus van de partij, maar ook minder bekende soorten en archeologische taferelen vallen er te spotten. Wie benieuwd is hoe die gigantische ‘zandkastelen’ opgebouwd worden, kan de artiesten ook live aan het werk zien.

Organisator Peter Monballiu is tevreden met het resultaat. “De sculpturen zien er geweldig uit, hier zal zowel jong als oud van kunnen genieten. Dino’s zijn ‘in’ tegenwoordig. Naast de sculpturen zouden we hier deze zomer ook graag een dinofilm tonen, daarvoor hebben we een televisiehoekje voorzien met zitzakken. Daar zal je ook de making of-video van het Zandsculpturenfestival kunnen zien”, zegt Peter.

De organisatoren van het Zandsculpturenfestival zijn heel blij met het resultaat.

Van bij de ingang waan je je in Jurassic Park.

5.000 vierkante meter aan dino’s

“We hebben dit jaar extra veel zand laten overbrengen zodat er een paar grote exemplaren konden gemaakt worden. Het terrein zelf is meer dan 5.000 vierkante meter groot, er zijn meer dan 50 zandsculpturen te zien”, vervolgt Peter trots. “Ik ben blij dat we goed weer hadden de voorbije weken tijdens de opbouw, want goed weer betekent goede sculpturen. Nu kan regen geen kwaad omdat het zand intussen de tijd heeft gehad om hard te worden, al krijgen we hopelijk toch goed weer de volgende maanden.”

Naast dino’s spotten, is er ook voldoende randanimatie met een aparte speelzone en zandbak voor kinderen, een VR-zone en dino-shop. Eten en drinken kan dan weer in de T-rexbar. Er staan ook heel de zomer workshops gepland. Zo komt Dr. Koen Stein langs. Hij is onderzoeker en paleontoloog en zal je alles vertellen over de dino’s die je kan zien op het festival. Erna volgt in de workshoptent nog een korte vraag- en antwoordronde.

De bekendste dinosaurus, de T-rex, kon niet ontbreken.

Volledig scherm Zandsculpturenfestival in Middelkerke. © Benny Proot

EK Zandsculpturen bouwen

Naast de Zandsculpturen die er al staan, staat in de week van 13 juli ook het Europees Kampioenschap Zandsculpturen bouwen op het programma. “Heel de week zullen zes artiesten uit verschillende Europese landen strijden voor het Europees Kampioenschap”, vertelt Peter. “Je zal ze heel die week live te zien krijgen. Aan het einde van de week, op 19 juli, is er een uitreiking en krijgt de winnaar een medaille.”

Wanneer we Peter vragen naar zijn favoriete dinosaurus, moet hij niet lang nadenken: “De Iguanodon! Het is een grote dinosaurus die wel tot 11 meter lang kon worden en zo’n drie meter hoog. Het is ook van deze soort dinosaurus dat de meeste restanten zijn teruggevonden in België. Die is zeker de moeite waard om te zien”, besluit hij.

Het Zandsculpturenfestival is vanaf vandaag 1 juli te bezoeken aan het De Greefplein en gaat heel de zomer door tot 11 september. Een ticket kost 12,5 euro in voorverkoop en kan je kopen via zandsculpturenfestival.com. Inwoners en tweedeverblijvers van Middelkerke krijgen 2 euro korting en kunnen hun ticket ophalen aan de balie van de toeristische dienst van Middelkerke of Westende.

Volledig scherm Zandsculpturenfestival in Middelkerke. © Benny Proot

Volledig scherm Zandsculpturenfestival in Middelkerke. © Benny Proot

Volledig scherm Zandsculpturenfestival in Middelkerke. © Benny Proot

Volledig scherm Zandsculpturenfestival in Middelkerke. © Benny Proot

Volledig scherm Zandsculpturenfestival in Middelkerke. © Benny Proot

Volledig scherm Zandsculpturenfestival in Middelkerke. © Benny Proot

