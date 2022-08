IN BEELD. Cleymans & Van Geel voor tweede keer in Proximus Pop-up Arena

Het feest barstte onmiddellijk los in de zaal. Jelle en Jonas zorgden voor een echt feestje met hun muziek maar ook humor. De chemie tussen de twee is ongelooflijk. De show werd in twee delen gesplitst met een pauze ertussen. Voor de pauze was het al feest, maar hielden de mensen zich nog wat gedeisd. Na de pauze begonnen de mensen meer los te gaan en begon er ook gedanst te worden. Het was weer een geweldige show van de twee boezemvrienden. Dit is ook één van de laatste optredens in de Proximus Pop-up Arena deze zomer. #LikeMe geeft vandaag 20 augustus nog een tweede show en Natalia sluit deze tweede zomer van de Proximus Pop-up Arena af op vrijdag 26 augustus.