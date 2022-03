IN BEELD. 211 jachthonden wandelen op het strand voor wereldrecord. “Heel mooi om al die münsterlanders samen te zien”

Het doel van de wereldrecordpoging was om zoveel mogelijk münsterlanders op één foto te krijgen. Nathalie Deryckere mikte op 365 deelnemende honden van hetzelfde ras, naar aanleiding van een record in Schotland met 361 golden retrievers. Dat aantal kon met 211 deelnemende honden niet behaald worden, maar er is nog geen record met münsterlanders waardoor het ook opgestuurd wordt naar het Guiness book of world records. Daarnaast wilde de initiatiefneemster ook een wandeling met de jachthonden maken. Het record hier stond op 130 münsterlanders die samen hebben gewandeld in Duitsland. Dat record werd verbroken zondagmiddag door met de 211 honden een wandeling te maken op het strand. Er was een deurwaarder aanwezig om alle resultaten vast te stellen.

Daarnaast wilde Nathalie vooral ook aandacht vestigen op dierenwelzijn. Honden zijn geen wegwerpproduct en dat moeten mensen die een hond in huis halen ook beseffen. Iedereen die aanwezig was kon ook een donatie doen om honden in het asiel te helpen. Nathalie was alvast tevreden. “Ik ben enorm tevreden. Er hadden zich meer deelnemers ingeschreven, maar ik wist dat er nog zouden afvallen. Het is op zich al speciaal om met meer dan 200 van deze honden samen te kunnen komen. Het is een echte verbroedering. Er zijn mensen afgekomen met hun hond vanuit Polen, Engeland, het zuiden van Frankrijk, Nederland en Denemarken. Het voelt echt aan als één familie die samenkomt”, zegt Dercykere, die zelf in Brakel woont.

Belinda Decker kwam met Balou vanuit Nederland naar de Belgische kust. “We hebben 2,5 uur gereden om erbij te kunnen zijn. Ik vind het echt een mooi gebeuren. Zo’n is toch iets speciaal en we wilden er graag de moeite voor doen om naar hier te komen", vertelt Belinda. Balou is haar droomhond. “Ik had 15 jaar een münsterlander toen ik klein was. Het was altijd mijn droom om opnieuw zo'n hond in huis te halen. Ik ben nu gestopt met werken en ik heb er nu eindelijk tijd voor. Balou is zo’n lieve aanhankelijke hond.” Ook Kurt en Viviane Deloose uit Zoersel kwamen met plezier naar de kust om deel te nemen met hond Zoë. “Ze is onze prinses. We moesten er niet lang over nadenken om te komen. Het is al onze derde munsterlander. We kregen onze eerste hond in 1995 als huwelijkscadeau en zijn sindsdien verliefd op het ras. Buiten kunnen ze redelijk druk zijn en hebben ze veel energie, maar thuis zijn ze echt superlief en heel intelligente dieren.” Het koppel verbroederde al meteen met deelnemers die speciaal zijn afgekomen uit Berlijn. De liefde voor de honden schept duidelijk ook een band tussen de mensen die aanwezig zijn.