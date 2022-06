Huguette, Monique en Kimberly grote winnaars van ‘Maand van de markt’

Marktsfeer

Deze actie om markten meer in de kijker te zetten is dan ook heel belangrijk. “Een markt is een minishoppingcenter”, zegt schepen Natacha Lejaeghere. “Alhoewel mini… De donderdagmarkt in Middelkerke strekt zich uit van het marktplein tot aan de Duinenweg en verzamelt tientallen marktkramers die een enorm veelzijdig aanbod verkopen. De typische marktsfeer is ook extra gezellig, want er is heel veel volk en geroezemoes. Wat mij betreft is de lokale markt erg belangrijk voor onze lokale economie, want ook de ‘vaste’ handelaars in de buurt profiteren mee van de grote volkstoeloop voor de markt.”