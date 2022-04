Horeca-uitbaters op zeedijk van Westende vragen duidelijkheid rond nieuwe terrassen: “Het zal heel mooi worden, maar er zijn veel vragen bij het ontwerp”

WestendeEr zijn momenteel volop werken bezig voor een nieuwe zeedijk in Westende. Tegen de start van de zomer zou de zeedijk klaar moeten zijn en dan kunnen de horecazaken ook een terras plaatsen. De gemeente besliste over een eengemaakte look voor alle terrassen, maar er zijn nog enkele vraagtekens rond het ontwerp. Dat is volgens de handelaars immers technisch niet orde. De horeca-uitbaters hopen dat er snel duidelijkheid komt zodat ze hun nieuw terras kunnen bestellen.

Horecazaken op de zeedijk van Westende zijn verplicht om een nieuw terras te bestellen dat voldoet aan het ontwerp van de gemeente. Tom Depoorter, al 30 jaar uitbater van ’t Bretoentje kijkt uit naar de nieuwe zeedijk met de mooie terrassen. “Begin juli mogen we in principe ons terras plaatsen. De nieuwe dijk zal heel mooi zijn, dus we zijn zeker voorstander van nieuwe terrassen. Het ontwerp dat werd opgemaakt in opdracht van de gemeente, past heel goed bij de nieuwe dijk en zal zeker een meerwaarde zijn. Het is alleen jammer dat we pas eind februari op de hoogte werden gebracht”, zegt Depoorter.

Er zijn bovendien enkele technische problemen met het ontwerp van de gemeente. “Het is een moeilijke constructie naar veiligheid toe. Het terras moet voldoende beveiligd zijn tegen stormweer, zeker op deze locatie. We zijn samen met het bedrijf dat de terrassen zal bouwen in overleg gegaan met de gemeente, maar hebben nog geen duidelijkheid gekregen. We hopen dat die zo snel mogelijk komt, zodat er nog tijd genoeg is om de terrassen te bouwen en te plaatsen tegen de start van de zomer.”

Groepsaankoop

Tom nam het voortouw om een groepsaankoop te regelen voor de horecazaken die interesse hebben. “Er zijn echter al enkele uitbaters die beslist hebben om deze zomer geen terras meer te plaatsen omdat het te kort dag is. Ze hebben ook niet genoeg zekerheid om nu zo’n grote investering te doen. Ik begrijp dat. Voor ons zal het wel een meerwaarde zijn. Wij kunnen onze capaciteit verdubbelen met het terras. Zeker na twee coronajaren hebben we dat terras nodig. Maar het is wel een investering en ons terras was nog niet zo oud, al waren de meeste terrassen op de zeedijk eigenlijk al aan vervanging toe. Het resultaat zal volgens mij ook wel heel mooi zijn.”

Ian Nicasie van Cocorico is één van de uitbaters die waarschijnlijk geen terras zal plaatsen. “Ik heb van in het begin gezegd dat het niet haalbaar was. Je hebt vier maanden om iemand te vinden die je terras wil plaatsen en je moet het financiële plaatje rond krijgen. Verschillende handelaars hebben gezegd deze zomer geen terras te plaatsen als ze hun oud niet mogen zetten. We moeten daarnaast ook terrasbelasting betalen voor de volledige periode van 15 maart tot 15 november, terwijl we pas in juli kunnen opengaan door de werken. Zo worden we op twee manieren benadeeld.”

Volgende week vergadering

Volgens schepen Natacha Lejaeghere (LDD) zit de gemeente volgende week samen met de handelaars om zo snel mogelijk knopen door te hakken. “Er waren inderdaad enkele terechte opmerkingen van de terrasbouwer waar we rekening mee zullen houden. We zitten daar binnenkort voor samen met de handelaars van de zeedijk in Middelkerke en Westende. Er moet een rust komen over de zeedijk en geen kakafonie zoals vroeger. We staan wel ook open voor een los terras met mooi meubilair", zegt de schepen nog. Wat de terrasbelasting betreft, moeten er volgens de schepen intern nog beslissingen genomen worden.