“Hopelijk krijgt de dader die Kai dooreenschudde ooit wroeging”: zware klap voor mama van shaken baby, nu niemand gestraft wordt

Middelkerke Raadkamer neemt over anderhalve maand beslissing in casinodos­sier Middelker­ke: "Strafrecht wordt misbruikt voor politieke doeleinden”

Voor de raadkamer in Brugge is woensdag meer dan een uur gepleit over het corruptiedossier rond de oude casinoplannen in Middelkerke. Het parket vroeg tijdens de zitting om de voormalige burgemeester en twee schepenen buiten vervolging te stellen. Een uitspraak valt begin maart. “Het strafrechter wordt misbruikt om politieke doeleinden te dienen”, foeterde de verdediging.

18 januari