“Hij zou niet stoppen. Mijn enige kans op overleven was doen alsof ik dood was”: Kelly (40) overleefde gewelddadige moordpoging en doet nog één keer haar verhaal

Oostende/Gistel Auto vliegt de lucht in en gaat over de kop: gewonde bestuurder (37) blaast positief

Op de Gistelsesteenweg nabij de Kapittelstraat in Zandvoorde is dinsdagmorgen een wagen over de kop gegaan. De Ford reed over een betonnen afsluiting, die dienst doet als vangrail in een bocht, en werd in de lucht gekatapulteerd. De Gistelse bestuurder (37) raakte gewond en legde een positieve ademtest af.

15 februari