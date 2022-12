Heemkring Graningate komt met leuk cadeau-idee: geef eens een jaar Middelkerkse geschiedenis cadeau

Interesse? Surf naar de Facebookpagina van Heemkring Graningate en vul het formulier in. Heb je geen Facebook, geen probleem: ook via mail info@graningate.be of via telefoon 0475 68 05 33 is het mogelijk om contact te nemen met de heemkring. Na overschrijving van 24 euro via rekeningnummer BE38 0680 8628 6072 ontvang je een cadeaubon om onder de kerstboom te leggen. Je ontvangt het eerste nummer in het voorjaar van 2023. Het abonnement loopt 1 jaar en wordt niet automatisch vernieuwd. De actie loopt tot 10 januari.